Όμιλος Aktor: Οι άξονες ανάπτυξης και τα μηνύματα για την επόμενη μέρα

Πλώρη για την κορυφή του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας βάζει ο Όμιλος Aktor έχοντας αναπτύξει μια πολύμορφη δραστηριότητα με πυρηνά πάντα το κατασκευαστικό κομμάτι. Στο δρόμο αυτό το πρώτο σκαλοπάτι είναι η επίτευξη του στόχου για προβλεπόμενο έσοδα σχεδόν στα 1,5 δισ. ευρώ για φέτος, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια είναι να καταστεί η AKTOR κορυφαίος όμιλος σε όλα τα επίπεδα.

"Κάνουμε ξανά τον ΑΚΤΩΡ μεγάλο ξανά. Αυτό που λέμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε τα κάνουμε. Να τελειώσουμε το Μετρό Θεσσαλονίκης, τωρα τον Ιούλιο το Πάτρα-Πύργος. Εκτελέστηκαν έργα αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Αυτό απαιτεί ικανότητα και τεχνική επάρκεια" είπε χαρακτηριστικά ο κ.Εξάρχου.

Αναλυτικά, ο στόχος του κύκλου εργασιών για το 2025 είναι 1,48 δισ. ευρώ και το EBITDA 200 εκατ. ευρώ με παράλληλες αναπτυξιακές πορείες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Έτσι, παραμένει ως κεντρική δραστηριότητα η κατασκευή, με το ανεκτέλεστο από τις κατασκευές να είναι διασφαλισμένο την επόμενη πενταετία. Ωστόσο ο όμιλος στήνει και αναχώματα για κάθε ενδεχόμενο με επενδύσεις στο real estate, τις ΑΠΕ και βέβαια τις παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, στο real estate διασφαλίζονται ροές από την πρώτη ημέρα γιατί αγοράζουν prime ακίνητα και τα μισθώνουν.

Σε ό,τι αφορά τις παραχωρήσεις ο όμιλος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του τομέα αυτού από την Ελλάκτωρ μέχρι τον Αύγουστο. Επίσης, ερωτηθείς σχετικά για πιθανές νέες προσθήκες έργων Παραχώρησης ανάφερε πως διατηρούνται επαφές με δύο πλευρές, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί εφόσον δεν υπάρχουν βέβαιες εξελίξεις. Διευκρίνισε ωστόσο πως δεν πρόκειται για «υφιστάμενες παραχωρήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή της Ελλάκτωρ», ακυρώνοντας σενάρια που έχουν γραφτεί για τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου ή τη Μαρίνα Αλίμου.

Δεν αρνήθηκε ωστόσο πως διεκδικεί συμφωνία για έργο Παραχώρησης που περιλαμβάνει και κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά και πως η δεύτερη υπό διαπραγμάτευση σύμβαση πιθανώς αφορά κτιριακό έργο.

Η Ρουμανία

Ο κ., Εξάρχου εστίασε και σε μια λελογισμένη ανάπτυξη στο εξωτερικό με αιχμή κύρια τη Ρουμανία, όπου το σημερινό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, Έθεσε, δε, ως στόχο την αύξησή του στα 3 δισ. ευρώ την προσεχή διετία, με βάση τα δημοπρατούμενα έργα. Εκτίμησε δε πως αργά ή γρήγορα η χώρα θα υιοθετήσει το μοντέλο ΣΔΙΤ ή Παραχωρήσεων, με τον όμιλο Aktor να δηλώνει το παρών.

Σε σχέση με την οικονομική πορεία και τα περιθώρια χρηματοδότησης ο επικεφαλής του Ομίλου τόνισε ότι ο καθαρός δανεισμός είναι σχεδόν ίδιος με τον EBITDA. "Μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα πολλά έργα, για παράδειγμα υλοποιούμε ένα έργο 4 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις 2 μήνες, ενώ τρέχουμε μεγάλα έργα όπως στον ΒΟΑΚ ή το Πάτρα-Πύργος".

Ο κ.Εξάρχου μίλησε και για την επιτάχυνση των έργων στο Πάτρα-Πύργος. "Τελειώσαμε στον ίδιο χρόνο με την ΤΕΡΝΑ το τμήμα μας στο Πάτρα-Πύργος όταν αρχικά ήθελαν να μας πάρουν το έργο όταν αναλάβαμε. Τώρα εμείς περιμένουμε άλλους να τελειώσουν".

Συνολικά στον όμιλο εργάζονται 5.600 άνθρωποι. "Είναι οι άνθρωποι της ΑΚΤΩΡ αυτοί που βγάζουν τα νούμερα και είναι αυτοί που κάνουν την εταιρεία μεγάλη ξανα. Ξυπνήσαμε την εταιρεία και επιτυγχάνουμε σημαντικά πράγματα" τόνισε ο ισχυρός άνδρας του ομίλου AKTOR.

Για το 2025 όπως τόνισε ο κ.Εξαρχου, τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός. Όπως υποστήριξε, "Σε επίπεδο κατασκευαστικών έργων είμαστε αν όχι πρώτοι, δεύτεροι στην Ελλάδα. Το είχα πει πριν 3 χρόνια ότι θα είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι και μέσα στο 2025 θα είμαστε πρώτοι".

Στον όμιλο δημιουργούνται 5 θυγατρικές: Για την Ακτωρ Παραχωρήσεις ολοκληρώνεται η συμφωνία 15 Αυγούστου. Δημιουργούνται ο τομέας παραχωρήσεων, real estate και ολοκληρώνεΙ την συναλλαγή με την Prodea για χαρτοφυλάκιο 600 εκατ. ευρώ, το facility management που έχει σημαντικό pipeline και περιμένουμε σημαντικούς διαγωνισμούς 1 δισ. ευρώ από το Δημοσιο και υπάρχει και δραστηριότητα στο Κατάρ. Όπως αναφέρθηκε πωςτο FM Θα συμβάλλει στο EBITDA της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Η βασική δραστηριότητα παραμένουν οι κατασκευές. Στις 30 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν όλα τα τυπικά και θα λειτουργούν όλες οι θυγατρικές κάνω από μια holding.

Για τα έργα ΑΠΕ υπάρχουν 280MW 350-400 μέσα στο 2025, για το 2026 ο στόχος είναι 500MW, ενώ μέχρι το 2028 ο στόχος ανέρχεται σε 1,3GW εκ των οποίων 668 αιολικά, 144 με ΔΕΗΑΝ, 100 από μπαταρίες και 390 από εξαγορές Φ/Β και αιολικών.

Σημαντικοί, ωστόσο, όπως είπε ο κ. Εξάρχου είναι οι κίνδυνοι για τα έργα ΑΠΕ «αν η τάση αύξησης των περικοπών συνεχιστεί και το curtailment φτάσει στο 15%, καθώς τότε πολλά έργα δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους».

Τόνισε, μάλιστα, ότι η πλειοψηφία των έργων είναι χρηματοδοτούμενα με αναλογία 80% δανεισμός και 20% ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα οι οικονομικές επιπτώσεις από τις απώλειες εσόδων ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τους παραγωγούς, αλλά και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση.



Οι περικοπές το 2025

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της αγοράς των ΑΠΕ υπολογίζουν ότι οι περικοπές για το 2025 θα φτάσουν ή μπορεί να ξεπεράσουν το 10%, ενώ τους πρώτους 5 μήνες του έτους απορρίφθηκε το 8,9% της ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ, κάτι που θέτει ζήτημα βιωσιμότητας των έργων.

Το φαινόμενο επιτείνεται από τη στρέβλωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, όταν η πλεονάζουσα ενέργεια ρίχνει τις τιμές κάτω από το βιώσιμο επίπεδο για τους παραγωγούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας αναδεικνύεται ως μονόδρομος. Ο κ. Εξάρχου ήταν ξεκάθαρος: «Χωρίς επιδότηση της τεχνολογίας, η επένδυση στην αποθήκευση είναι κακή επένδυση για τον παραγωγό. Το πρόβλημα του curtailment δεν λύνεται χωρίς αποθήκευση» υπογράμμισε.