Νετανιάχου: Έτοιμοι για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα «υπό προϋποθέσεις»

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί μια μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας 60ήμερης ανακωχής, αλλά μόνο εάν το παλαιστινιακό έδαφος αποστρατιωτικοποιηθεί, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στη Ντόχα την Κυριακή (6/7), προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για προσωρινή παύση του πολέμου.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, πρότεινε 60ήμερη εκεχειρία σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των μισών από τους 20 ζωντανούς ομήρους που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, δήλωσε ο Νετανιάχου την Τετάρτη (9/7). «Στην αρχή αυτής της εκεχειρίας, θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου», δήλωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι «θεμελιώδεις προϋποθέσεις» του Ισραήλ είναι η «παράδοση των όπλων από τη Χαμάς» και η απώλεια «κυβερνητικών ή στρατιωτικών δυνατοτήτων».

«Αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων, θαυμάσια. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών, θα το επιτύχουμε με άλλα μέσα, χρησιμοποιώντας τη δύναμη, τη δύναμη του ηρωικού στρατού μας», είπε.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι συμφώνησε να απελευθερώσει 10 ζωντανούς ομήρους, αλλά την Πέμπτη δήλωσε ότι αντιτίθεται σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει μεγάλη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Γάζα.