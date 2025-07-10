ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στα «πράσινα» η Wall Street - Ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:20 - 10 Ιουλ 2025

Στα «πράσινα» η Wall Street - Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με θετικά πρόσημα και δύο νέα ρεκόρ έκλεισε η σημερινή (10/7) συνεδρίαση της Wall Street, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,43% στις 44.650,64 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,27% στις 6.280,46 μονάδες, πετυχαίνοντας ένα ακόμα ρεκόρ, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,09% και διαμορφώθηκε στις 20.630,67 μονάδες, καταγράφοντας ρεκόρ.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργά την Τετάρτη (9/7) ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου δασμός 50% στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, δασμό 50% στη Βραζιλία.

Παρά τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις, οι αγορές των ΗΠΑ κατάφεραν να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανακάμπτοντας από τις απότομες απώλειες που υπέστησαν την άνοιξη.

«Είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ότι οι αποτιμήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι στην αρχή του έτους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αβεβαιότητες σχετικά με τους δασμούς, ενώ τώρα έχουμε μια νέα προθεσμία. Η αγορά έχει γίνει εξαιρετικά δυνατή σε όλα αυτά τα μπρος-πίσω, και νομίζω ότι για καλό λόγο», δήλωσε ο Mike Dickson, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών στην Horizon Investment.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Wall Street σημείωσε επίσης κέρδη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Πτώση άνω του 1,5% για το πετρέλαιο - Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, να κλείνουν την ημέρα με απώλειες 1,84% και διαμορφώθηκε στα 68,90 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, σημείωσαν πτώση 2,16% στα 66,90 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός κατέγραψε ανέβηκε κατά 0,39% και διαμορφώθηκε στα 3,334.00 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 23:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: Ο Τραμπ ενεργοποιεί την προεδρική εξουσία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Reuters: Ο Τραμπ ενεργοποιεί την προεδρική εξουσία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Νετανιάχου: Έτοιμοι για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα «υπό προϋποθέσεις»
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Έτοιμοι για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα «υπό προϋποθέσεις»

Πυρκαγιά στο Δήμο Φυλής κοντά στις γραμμές του Προαστιακού
Ειδήσεις

Πυρκαγιά στο Δήμο Φυλής κοντά στις γραμμές του Προαστιακού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο
Εμπορεύματα

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ