Στα «πράσινα» η Wall Street - Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Με θετικά πρόσημα και δύο νέα ρεκόρ έκλεισε η σημερινή (10/7) συνεδρίαση της Wall Street, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,43% στις 44.650,64 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,27% στις 6.280,46 μονάδες, πετυχαίνοντας ένα ακόμα ρεκόρ, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,09% και διαμορφώθηκε στις 20.630,67 μονάδες, καταγράφοντας ρεκόρ.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αργά την Τετάρτη (9/7) ότι θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου δασμός 50% στις εισαγωγές χαλκού στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, δασμό 50% στη Βραζιλία.

Παρά τις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις, οι αγορές των ΗΠΑ κατάφεραν να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανακάμπτοντας από τις απότομες απώλειες που υπέστησαν την άνοιξη.

«Είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ότι οι αποτιμήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι στην αρχή του έτους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αβεβαιότητες σχετικά με τους δασμούς, ενώ τώρα έχουμε μια νέα προθεσμία. Η αγορά έχει γίνει εξαιρετικά δυνατή σε όλα αυτά τα μπρος-πίσω, και νομίζω ότι για καλό λόγο», δήλωσε ο Mike Dickson, επικεφαλής έρευνας και ποσοτικών στρατηγικών στην Horizon Investment.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Wall Street σημείωσε επίσης κέρδη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Πτώση άνω του 1,5% για το πετρέλαιο - Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Σεπτέμβριο, να κλείνουν την ημέρα με απώλειες 1,84% και διαμορφώθηκε στα 68,90 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο, σημείωσαν πτώση 2,16% στα 66,90 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός κατέγραψε ανέβηκε κατά 0,39% και διαμορφώθηκε στα 3,334.00 δολάρια η ουγγιά.