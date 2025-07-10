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Reuters: Ο Τραμπ ενεργοποιεί την προεδρική εξουσία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία
Ειδήσεις
22:59 - 10 Ιουλ 2025

Reuters: Ο Τραμπ ενεργοποιεί την προεδρική εξουσία για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Για πρώτη φορά από την επιστροφή του στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει προεδρική εξουσία, για την αποστολή όπλων στο Κίεβο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η ομάδα του Τραμπ θα προσδιορίσει τα όπλα από τα αποθέματα των ΗΠΑ που θα σταλούν στην Ουκρανία βάσει της Προεδρικής Εξουσίας Μείωσης Αποθεμάτων, ανέφεραν οι πηγές, με μία από αυτές να αναφέρει ότι η αξία τους θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Το πακέτο θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμυντικούς πυραύλους Patriot και επιθετικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση για τον ακριβή εξοπλισμό, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν 3,86 δισεκατομμύρια δολάρια από την Προεδρική Εξουσία Ανάληψης για την Ουκρανία, με την πιο πρόσφατη εκταμίευση να φτάνει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, στις 9 Ιανουαρίου, από τον πρόεδρο Μπάιντεν.

Οι ανάγκες της Ουκρανίας

Οι κορυφαίες προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Patriot και τα κινητά πυροβόλα GMLRS, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο πακέτο. Σημειώνεται ότι τα όπλα θα μπορούσαν να βρεθούν στο μέτωπο μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς τα αποθέματα βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε αυτό το μήνα τις αποστολές ορισμένων κρίσιμων όπλων που είχαν εγκριθεί από τον Μπάιντεν, αλλά ορισμένες από αυτές τις αποστολές έχουν ξαναρχίσει.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Κογκρέσο έχει εγκρίνει σχεδόν 175 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια και στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία και τις συμμαχικές χώρες στα σχεδόν 3,5 χρόνια από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

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