Απάντηση Μαξίμου στον Δένδια: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο ανθεκτικός πρωθυπουργός
Πολιτική
14:25 - 20 Φεβ 2026

Απάντηση Μαξίμου στον Δένδια: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο ανθεκτικός πρωθυπουργός

Reporter.gr Newsroom
Το Μέγαρο Μαξίμου δεν αφουγκράζεται τον «προβληματισμό» του Νίκου Δένδια για τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ.

Ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ τον Μάιο, ο υπουργός Άμυνας άνοιξε έναν διάλογο κριτικής για ορισμένες επιλογές της κυβέρνησης, στις οποίες αποδίδει τη δημοσκοπική της πτώση κάτω από το 30%.

Συγκεκριμένα είπε ότι τον προβληματίζει το γεγονός πως οι πρόσφατες δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που -όπως είπε- δεν ανταποκρίνεται στη δυναμική και την ιστορία της παράταξης.

Αναφερόμενος στο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για το Μάιο με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, τόνισε ότι αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση του κόμματος με τη βάση και το ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται εσωτερικός διάλογος για το τι δεν λειτουργεί σωστά, τι χρειάζεται βελτίωση και σε ποια σημεία το κόμμα οφείλει να επανέλθει στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του, ώστε να διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι, παρότι θεωρεί αυτονόητη την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, την ύπαρξη σοβαρής κυβερνητικής πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία και την ποιότητα των στελεχών της κυβέρνησης, το ζητούμενο παραμένει γιατί αυτά δεν αποτυπώνονται στα ποσοστά που παραδοσιακά συγκέντρωνε η παράταξη.

Η απάντηση Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στα παραπάνω αμφισβητώντας πλήρως όσα είπε ο κ. Δένδιας. «Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης», δήλωσε, στα Παραπολιτικά 90,1 και σχετικά με τις επιδόσεις της στις δημοσκοπήσεις είπε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 14:26
