Προβληματισμένος ο Δένδιας από τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας

Την έντονη ανησυχία του για τη μείωση των ποσοστών της Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο. Όπως ανέφερε, στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος το Μάιο θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος, προκειμένου να εντοπιστούν τα λάθη και οι αδυναμίες.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία μια ευρεία και πολυσυλλεκτική παράταξη, που εκτείνεται από τη δημοκρατική δεξιά έως και σημαντικό τμήμα του κέντρου, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες εκλογικές της επιτυχίες στο παρελθόν. Αναφέρθηκε στα υψηλά ποσοστά που κατέγραψε επί ηγεσίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και στη νίκη του 2023 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστό σχεδόν 41%.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι τον προβληματίζει το γεγονός πως οι πρόσφατες δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που -όπως είπε- δεν ανταποκρίνεται στη δυναμική και την ιστορία της παράταξης.

Αναφερόμενος στο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για το Μάιο με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, τόνισε ότι αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση του κόμματος με τη βάση και το ευρύτερο εκλογικό ακροατήριο. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται εσωτερικός διάλογος για το τι δεν λειτουργεί σωστά, τι χρειάζεται βελτίωση και σε ποια σημεία το κόμμα οφείλει να επανέλθει στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του, ώστε να διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027.

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι, παρότι θεωρεί αυτονόητη την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, την ύπαρξη σοβαρής κυβερνητικής πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία και την ποιότητα των στελεχών της κυβέρνησης, το ζητούμενο παραμένει γιατί αυτά δεν αποτυπώνονται στα ποσοστά που παραδοσιακά συγκέντρωνε η παράταξη.

Όπως είπε, το ερώτημα αυτό πρέπει να απαντηθεί όχι μόνο εσωκομματικά, αλλά και απέναντι στην ελληνική κοινωνία, προκειμένου το κόμμα να ανακτήσει την ευρύτερη εκλογική του επιρροή.