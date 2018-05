O Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προτείνει μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Αυτή η πρόταση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη ονομάζεται « ΟΝΕ clickLIS » (δηλαδή One Click Land Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου του ΤΕΕ είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει.

