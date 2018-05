Ο Στάικος ήταν απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vleepo. Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών σε κινητά Torch Mobile, η οποία εξαγοράστηκε το 2009 από την Research in Motion. Έξι χρόνια αργότερα εξαγοράστηκε από την εταιρία Research In Motion (RIM) την κατασκευάστρια των συσκευών BlackBerry.

More in this category: