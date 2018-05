Στο πλαίσιο της υπηρεσίας private cloud, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε για την Fraport Greece υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας υποδομή στο data center του Ομίλου ΟΤΕ. Η υπηρεσία παρέχεται ως Infrastructure as a Service, διασφαλίζοντας την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αεροδρομίων, χωρίς έξοδα επένδυσης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες Infrastructure as a Service απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, και συνοδεύονται από υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης των υποδομών, σε καθημερινή, 24ωρη βάση, μέσω αυστηρών SLAs (Service Level Agreements).

