H κατάταξη της MYTILINEOS στην ομάδα των “The Most Sustainable companies in Greece”, αποτελεί μία στιβαρή απόδειξη ότι η εταιρεία βρίσκεται, μετά από 10 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, στην σωστή κατεύθυνση, αλλά κυρίως ένα έναυσμα για το μέλλον ώστε να κινηθεί, με ανανεωμένη διακυβέρνηση και νέα λειτουργική δομή, με περισσότερη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της.

