Πικρές επιχειρηματικές ιστορίες καταγράφονται στα 10 χρόνια της εγχώριας ύφεσης που έχει σαρώσει κυριολεκτικά τον επιχειρηματικό χάρτη της χώρας. Γνωστά ονόματα του εμπορίου δεν απέφυγαν την πτώχευση, αφού δεν κατάφεραν να βρουν λύση απέναντι στο κλείσιμο των πιστωτικών γραμμών που εφάρμοσαν οι τράπεζες και σε συνδυασμό με τον υψηλό δανεισμό που μετέφεραν από τα προηγούμενα χρόνια, χρεοκόπησαν την τελευταία δεκαετία 2009-2018. Πρόσθεσαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και «έσβησε» η εταιρική τους επωνυμία (brand name) έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας στην επιχειρηματική ζωή της χώρας. Η έρευνα του reporter.gr συγκέντρωσε τις πιο ηχηρές πτωχεύσεις επιχειρήσεων από το 2008 μέχρι και σήμερα.

