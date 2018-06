Ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ο νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος του Οργανισμού Enterprise Greece, Γρηγόρης Στεργιούλης. Ο κ. Στεργιούλης είναι Χημικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc in Advanced Integrated Design) στη σχολή Houldsworth School of Applied Sciences του Πανεπιστημίου του Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου αποφοίτησε με διάκριση. Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στην πετρελαϊκή βιομηχανία και έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης.

