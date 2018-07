Η KPMG International παρουσίασε σχέδια ανάπτυξης λύσεων διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων (Business Management Solution) απευθυνόμενη σε ταχέως αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs).

Επίσης ανακοίνωσε μια νέα πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων προσαρμοσμένη για στοιχεία υγειονομικής περίθαλψης, η οποία παρέχει σε οργανισμούς ισχυρές ψηφιακές δυνατότητες ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να ενισχύσουν την απόδοσή τους. Οι νέες αυτές λύσεις συνδυάζουν έξυπνες και επεκτάσιμες υπηρεσίες cloud, τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (ML) και τεχνητής νοημοσύνης (AI) του Microsoft Azure συνδυάζοντάς τες με έξυπνα εργαλεία αναλύσεων, το επιχειρηματικό πνεύμα και την παγκόσμια εμβέλεια που έχει να προσφέρει η KPMG. Στο συνέδριο Microsoft Inspire που έλαβε μέρος στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, η KPMG διακρίθηκε ως “Consulting and Systems Integration Cloud Innovation Partner” της Microsoft για το 2018 για τις παραπάνω αλλά και για άλλες λύσεις προσανατολισμένες στην επιχειρηματικότητα που βασίζονται στο Microsoft Azure*. Οι λύσεις που είναι οι πιο πρόσφατες προτάσεις από το Microsoft-KPMG Digital Solution Hub, ένα εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτείται και στελεχώνεται από κοινού, αξιοποιεί την τεχνολογία έξυπνων υπηρεσιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI) του Microsoft Azure και την εμπειρία της KPMG σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης(ΑΙ) και στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ο Bill Thomas, Chairman της KPMG International δήλωσε «Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το cloud κυριαρχούν στις συνομιλίες που έχω με διευθύνοντες συμβούλους σε όλο τον κόσμο, καθώς οι Γενικοί Διευθυντές αναζητούν τη μετατροπή και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών τους μοντέλων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δουλεύουμε τόσο στενά με τη Microsoft, που έχει ηγετική θέση στην αγορά στον τομέα αυτό, για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη». Το πρόγραμμα διαχείρισης business management solution, Wiise, ξεκινά από την Αυστραλία. Η KPMG Αυστραλίας, η Microsoft και η Bank of Australia είναι στρατηγικοί συνεργάτες σε μια νέα fintech λύση, το Wiise. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα σχεδιασμένη σε cloud περιβάλλον που θα βοηθήσει στην ψηφιακή διαχείριση των SMEs σε υπηρεσίες που θα καλύπτουν λογιστικά και τραπεζικά ζητήματα, την μισθοδοσία καθώς και λειτουργίες σχετικές με το HR, της διαχείρισης αποθεμάτων και της παραγωγής. Το Wiise θα ξεκινήσει φέτος σε πρώτη φάση στην αγορά της Αυστραλίας, με ορίζοντα παγκόσμιας ανάπτυξης εντός του 2019. «Οι SMEs πελάτες μας, έχουν εκφράσει ότι μια λύση που μπορεί να προσφέρει εργαλεία ανάλυσης της απόδοσης σε ένα φάσμα επιχειρησιακών τομέων και μπορεί να συμβαδίσει με την τροχιά ανάπτυξής τους, θα προσφέρει ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πιστεύουμε ότι το Wiise είναι η λύση που αναζητούν οι SMEs πελάτες μας», δήλωσε ο John Munnelly, Executive Director του Wiise και Γενικός Διευθυντής της KPMG στην Αυστραλία.

Η Alysa Taylor, Corporate Vice President, Microsoft Business Applications and Industry, δήλωσε: «Καθώς οι επιχειρήσεις ωριμάζουν, χρειάζονται επιχειρηματικές εφαρμογές που θα καθιστούν τη λειτουργία τους και την ανάπτυξή του απλούστερη και πιο γρήγορη. Εφαρμογές χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα ανάπτυξης ή δαπανηρές ERP λύσεις. Με το Wiise, συγκεντρώσαμε τη δύναμη της CBA στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία της KPMG στη συμβουλευτική των εταιρειών και την τεχνολογική πλατφόρμα του Microsoft Dynamics 365 Business Central για να προσφέρουμε μια λύση διαχείρισης επιχειρήσεων που μπορεί να επεκταθεί και να αναπτυχθεί.

KPMG Azure healthcare analytics platform

Το KPMG Azure healthcare analytics είναι μια επεκτάσιμη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων που παρέχει λειτουργίες απόδοσης και ασφάλειας για την τήρηση των κανονισμών περί του απορρήτου των δεδομένων των ασθενών σύμφωνα με τον κανονισμό HIPAA των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του νόμου περί προστατευόμενων πληροφοριών υγείας (PHI). Η πλατφόρμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας των δεδομένων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των βιοεπιστημόνων και των κάθε είδους παροχής ιατρικών υπηρεσιών εταιρειών και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει παρόχους σε τομείς όπως η περίθαλψη και η πρόσβαση στον ασθενή, αποσκοπώντας στη βελτίωση του κύκλου εσόδων.

«Με την πλατφόρμα healthcare analytics, οι οργανισμοί μπορούν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα μιας λύσης που βασίζεται σε cloud περιβάλλον και ενσωματώνει την ασφάλεια και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς HIPAA και PHI και επιταχύνουν την αξιοποίηση των επενδύσεών τους μέσα στο cloud», δήλωσε ο Bharat Rao , Ph.D., Leader του KPMG Data & Analytics, Healthcare & Life Sciences και Γενικός Διευθυντής της KPMG στις ΗΠΑ.

Ο Jens Rassloff, Global Head of Alliances της KPMG δήλωσε για το βραβείο Microsoft Partner of the Year, που απονεμήθηκε στην KPMG: «Η αναγνώριση από την Microsoft της αριστείας μας στην καινοτομία και στην υλοποίηση λύσεων βασισμένων στις τεχνολογίες Azure, AI, Dynamics και άλλες τεχνολογίες οφείλεται στη δέσμευση της ομάδας του Digital Team Solution Hub. Είναι πραγματικά μια εποικοδομητική συνεργασία και αυτό αποδεικνύεται από την αξία που οι πελάτες μας αναγνωρίζουν στην υλοποίηση αυτών των λύσεων.»

*Δύο εταιρείες μέλη της KPMG ανακηρύχθηκαν ως φιναλίστ για το βραβείο Partner of the Year της Microsoft για την Τεχνητή Νοημοσύνη (KPMG στην Ιαπωνία) και το Health Partner of the Year (KPMG στις ΗΠΑ).