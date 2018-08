Η γερμανική αλυσίδα λιανεμπορίου Aldi ήταν η πρώτη ξένη αλυσίδα των σουπερμάρκετ που αποχώρησε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Η εταιρεία δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τα Lidl στον τομέα των σουπερμάρκετ χαμηλού κόστους και σε συνδυασμό με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αποφάσισε να αποχωρήσει από την χώρα μας στα τέλη του 2010, ακυρώνοντας ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο ανάπτυξης ύψους 1,5 δισ. που είχε ανακοινώσει μόλις δύο χρόνια νωρίτερα. Λίγο πριν είχε αποχωρήσει και μια ακόμη γερμανική αλυσίδα, η εκπτωτική Plus, η οποία πούλησε τα καταστήματά της στην ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και η Dia που απορροφήθηκε από την Carrefour Μαρινόπουλος. Ο κλάδος των σουπερμάρκετ μετρά ακόμη δύο τρανταχτές αποχωρήσεις, οι οποίες όμως δεν συνοδεύτηκαν από «λουκέτα». Το καλοκαίρι του 2012 έφυγε από την χώρα μας η Carrefour αφήνοντας μόνο του τον όμιλο Μαρινόπουλο , με την γνωστή κατάληξη. Δύο χρόνια αργότερα, το 2014 αποχώρησε και η γερμανική Makro με τα καταστήματά της να περνάνε στον Σκλαβενίτη. Το 2010 αποχώρησε από την Ελλάδα και η γαλλική αλυσίδα ηλεκτρονικών, τεχνολογίας και πολυμέσων Fnac . Η κοινοπραξία του ομίλου Μαρινόπουλου και του ομίλου Ρinault- Ρrintempts- Redoute (ΡΡR) αποφάσισε να σταματήσει την λειτουργία και των τριών καταστημάτων που διατηρούσε, τα δύο από αυτά πέρασαν στον όμιλο Public . Έτσι, υπό το βάρος συσσωρευμένων ζημιών ύψους 20 εκατ. ευρώ, η γαλλική αλυσίδα τερμάτισε την πεντάχρονη παρουσία της στην Ελλάδα. Άλλη μια αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που αποχώρησε από την χώρα μας ήταν και η Saturn , με την εταιρεία όμως να μένει στην Ελλάδα με το δίκτυο της Media Markt .

More in this category: