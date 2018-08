Η εισηγμένη εταιρία σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι είναι σε διαδικασία επιλογής νέου οικονομικού διευθυντή, ο οποίος θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα αυξημένα καθήκοντα της εν λόγω θέσης και πρόκειται να επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή της αναφορικά με το πρόσωπο αυτό. Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με δεδομένη την σύνθετη δομή του Ομίλου και των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των ελέγχων (ΕΥ και A&M) που βρίσκονται σε εξέλιξη, ζήτησε από τον κύριο Γρατσώνη όπως παραμείνει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας και αυτός αποδέχθηκε αναφέρει η εταιρία.

