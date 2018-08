To Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 17 Αυγούστου 2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της J&P ΑΒΑΞ σε Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 03 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής για λήψη αποφάσεων.

