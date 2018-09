Η δράση της KPMG πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τέταρτου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και σε συνέπεια των ενεργειών που πραγματοποιεί η εταιρεία διεθνώς για την καταπολέμηση του παιδικού αναλφαβητισμού όπως πραγματοποιούνται από το KPMG’s Family for Literacy (KFFL).

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η KPMG διοργάνωσε δράση συνεισφοράς με τίτλο «Back to School» με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού.

