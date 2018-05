Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Marc Bogdahn, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Αθανάσιος Συριανός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ , Βασίλης Γούναρης. Στη διάρκεια του Φόρουμ θα μιλήσουν οι: Ελένη Κολιοπούλου, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Ελίνα Ριζάκου, Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Marketing της εταιρίας Γ.Κ ΡΙΖΑΚΟΣ., Αλέξανδρος Αραμπατζής, Γενικός Διευθυντής WIN Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Νίκος Κατσαρός, τ. Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και ∆ιευθυντής Τμήματος ∆ιατροφολογίας του New York College, Μιχαέλα Μπαλή, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα & Κύπρο του Γερμανικού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (GTAI), Δρ. Αντώνης Περδικάρης, Project Manager, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Τρόφιμα», Αριστοτέλης Καρβέλας, Πρόεδρος Συνδέσμου Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού και Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος, Διαχειριστής Εναλλακτικών Επενδύσεων, Attica Finance.

