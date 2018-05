Στην κορυφαία αυτή συνάντηση για τον κλάδο της ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών, θα δώσουν το παρών εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής αλκοολούχων ποτών από όλη την Ελλάδα, δημοσιογράφοι, ενώ στα πάνελ των συζητήσεων θα συμμετέχουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, υπηρεσιακοί παράγοντες (Γενικό Χημείο του Κράτους, Γεν. Γραμ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τελωνεία, Αστυνομία, ΣΔΟΕ του Υπ.Οικονομικών) εκπρόσωποι φορέων χάραξης πολιτικής και think tanks καθώς και παράγοντες της αγοράς.

«Η αγορά είναι άρρωστη» επισημαίνει στέλεχος του ΣΕΑΟΠ μιλώντας στο Reporter.gr τονίζοντας ότι η οργιώδης διακίνηση no name (ανώνυμων και χύμα) προιόντων στερεί την ευκαιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω η αγορά αξιοποιώντας και την παρατεταμένη τουριστική άνοιξη που βιώνει ο τόπος. Όπως αναφέρει εφόσον παντού, ακόμη και το ούζο, συχνά είναι χύμα, δεν δίνεται η ευκαιρία στον τουρίστα να μάθει τα επώνυμα προϊόντα και να τα ζητήσει στη συνέχεια στην πατρίδα του.

