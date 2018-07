Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, με προσήλωση στην αριστεία σε κάθε έκφανση της λειτουργίας της, διακρίθηκε στα ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ EXCELLENCE AWARDS 2018 αποσπώντας Silver Βραβείο για την 360ο καμπάνια εζα lager vs εζα pilsener, στην κατηγορία Marketing & Communication (FOOD).

