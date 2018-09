Για τέσσερις ημέρες, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δώδεκα από τα κορυφαία αθηναϊκά εστιατόρια (κάποια εξ αυτών βραβευμένα με αστέρια Michelin) θα εγκαταστήσουν στα ειδικά διαμορφωμένα κιόσκια μια pop-up εκδοχή τους, σερβίροντας ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας με μερικά από τα signature πιάτα τους σε προνομιακές τιμές (3, 6, 9 και 12 ευρώ),

ενώ παράλληλα με την εστιατορική δράση μια πληθώρα events θα πλαισιώσουν το καθημερινό πρόγραμμα. Live demos συνταγών απο διάσημους προσκεκλημένους σεφ, ανεπανάληπτες fine drinking εμπειρίες -συμπεριλαμβανομενων και σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνται στο corner του World Class Cocktails at Home ώστε οι επισκέπτες να μυηθούν στην τέχνη του bartending και να μάθουν να δημιουργούν τα δικά τους cocktail στο σπίτι-, δραστηριότητες για παιδιά, όλα πλαισιωμένα απο ειδικά ζωντανά μουσικά σετ από το χώρο του φεστιβάλ, καθώς και τη διπλή (29&30/9) εμφάνιση του σπουδαίου αθηναϊκού τζαζ κουαρτέτου TFATFY.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια του φεστιβάλ καθώς και αναλυτικές λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες στο athens.tastefestivals.com

Προπώληση εισιτηρίων από το athens.tastefestivals.com , το viva.gr και από τα ταμεία της εισόδου κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Taste of Athens

27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Ξέφωτο (Great Lawn), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος / Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα.

Εισιτήρια

Κάθε ημέρα του φεστιβάλ θα διαθέτει δυο ξεχωριστά τετράωρα σερβιρίσματα: 12:00-16:00 και 18:30 - 22:30. Το κάθε εισιτήριο εξασφαλίζει την είσοδο στο φεστιβάλ για ένα τετράωρο σερβίρισμα και δεν περιλαμβάνει την αγορά των πιάτων από τα εστιατόρια που συμμετέχουν.

Κανονικό Εισιτήριο: 15 € / Εξασφαλίζει πρόσβαση στους χώρους (εκτός του VIP Lounge) του Taste of Athens και ένα welcome drink.

VIP Εισιτήριο: 45€ / Εξασφαλίζει πρόσβαση στους χώρους του Taste of Athens από ξεχωριστή fast lane είσοδο, πρόσβαση στο χώρο του VIP Lounge, ένα welcome champagne & oyster treat, exclusive cocktail bar, special pop-up events, ειδικά happenings από τους χορηγούς της διοργάνωσης και δωρεάν parking.

Για τους κατόχους καρτών Alpha Bank Mastercard ισχύει έκπτωση 20% στην τιμή του εισιτηρίου (Κανονικό: 12 ευρώ, VIP: 36 ευρώ).

Για τα group ισχύουν ειδικές προσφορές ενώ για τα παιδιά έως και 6 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.

Τιμές πιάτων εστιατορίων και ποτού

Τα πιάτα στο Taste of Athens κοστίζουν 3, 6, 9 και 12 ευρώ, ενώ τα ποτά/αναψυκτικά από 2 εώς 8 ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή εισιτηρίου. O επισκέπτης επιλέγει, μέσω της διαδικασίας εξυπηρέτησης self service, όποιο πιάτο ή ποτό θέλει από κάθε εστιατόριο και μπαρ της διοργάνωσης και στη συνέχεια πληρώνει με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του, για να το απολαύσει στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Taste of Athens

*Το Taste of Athens είναι ένα cashless event. Τα εστιατόρια και τα μπαρ δεν θα δέχονται μετρητά. Όλες οι πληρωμές εντός της Εκδήλωσης θα πρέπει να γίνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα - εκτός των αγορών εισιτηρίων από τα ταμεία της εισόδου και των αγορών από τα περίπτερα των εκθετών όπου θα υπάρχει η δυνατότητα και για πληρωμή με μετρητά.