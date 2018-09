Η WAIPA, με 170 Μέλη από 130 χώρες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, αποτελεί ευκαιρία δικτύωσης των Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων και πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη προώθηση των επενδύσεων. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να συζητηθούν οι τρέχουσες διεθνείς τάσεις στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, κυβερνητικούς εκπροσώπους και εκπροσώπων της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Consultative Committee) της WAIPA: τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ( ILO ), το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce), τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OCDE), τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group), τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και το Διεθνές Οικονομικό και Αναπτυξιακό Συμβούλιο (International Economic Development Council).

Μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων (WAIPA), έλαβε ο Οργανισμός Enterprise Greece, καθώς και στο Διεθνές Συνέδριο “A New Era in Foreign Direct Investments”, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Σιαμέν (Xiamen) της Κίνας 07-09/09/2018, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Επενδύσεων και Εμπορίου της Κίνας (CIFIT).

