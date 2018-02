Ένα σύμβολο αγάπης, δέσμευσης, που θα της θυμίζει για πάντα τη μοναδική εκείνη ημέρα! Κάπως έτσι ονειρεύεται εκείνη το δώρο που θα λάβει για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Εκείνος, ονειρεύεται να της προσφέρει κάτι που θα πετύχει όλα τα παραπάνω, χωρίς να αναλώσει… εβδομάδες αναζητώντας το! Η PANDORA, κάνει τα όνειρα και των δύο πραγματικότητα, με την νέα, εορταστική συλλογή της, «Valentine’s 2018», χωρίς να αφήνει περιθώρια λάθους!

Κάθε κόσμημα της συλλογής «Lock your promise» αποτελεί διαχρονική επιλογή, που θα προσθέσει ονειρικές πινελιές στο look της, επιβεβαιώνοντας καθημερινά ότι ο εκλεκτός της καρδιάς της έχει και εκλεκτό γούστο! Τα ρομαντικά σχέδια με σήμα κατατεθέν το λουκέτο σε σχήμα καρδιάς, όπως το «Key to My Heart» και το «Love Lock», θα αποτελέσουν στα μάτια της το τέλειο σύμβολο αληθινής αγάπης, που κλειδώνει τις πιο όμορφες και μοναδικές στιγμές της ζωής σας!

Σμάλτο και λαμπερά κρύσταλλα σε έντονες ροζ και φλογερές κόκκινες αποχρώσεις διακοσμούν must-have σύμβολα εκπληκτικής δεξιοτεχνίας, στη σειρά «Explosion of Love». Συνδυασμένα σε μοναδικές συνθέσεις βραχιολιών, αφηγούνται υπέροχες ιστορίες αγάπης και αποτελούν το καλύτερο δώρο για την ημέρα των ερωτευμένων.

Το πανέμορφο κολιέ «Tree of Love» με το σκαλιστό δέντρο της αγάπης και τα νέα, κομψά δαχτυλίδια, από μασίφ ασήμι 925ο και εντυπωσιακές πέτρες σε σχήμα καρδιάς, αιχμαλωτίζουν τα πιο τρυφερά συναισθήματα. Αν αναζητάτε ένα πιο παιχνιδιάρικο, ρομαντικό look επιλέξτε χαριτωμένα σύμβολα, όπως γελαστές φατσούλες και κόκκινα χείλη, από χειροποίητο γυαλί Murano, glitter σμάλτο και κυβική ζιρκόνια, για χαρούμενες statement εμφανίσεις.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τη σειρά «I Love You», η οποία- όπως ακριβώς προδίδει το όνομά της- περιέχει τρυφερά μηνύματα αγάπης και αφοσίωσης χαραγμένα σε εντυπωσιακά σύμβολα, δαχτυλίδια και κολιέ. Ο πιο γλυκός και ξεκάθαρος τρόπος να πείτε «Σ’ αγαπώ» στη φετινή γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Και αν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, από 5-14 Φεβρουαρίου, με αγορές από 59€ και άνω, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός κοσμήματος από τη συλλογή Valentines, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μαγικό 2ημερο σε Tree House. Η ενέργεια θα ισχύει σε όλα τα PANDORA Concept Stores.

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, 12.00 - 17.00, σας περιμένουμε με πολλά happenings κι εκπλήξεις στα Athens Mall και Mediterranean Cosmos. Photobooths με Love messages, Love Quiz, vip παρουσίες και φυσικά τον διαγωνισμό.

#DOPANDORA #DOCelebrateLove

Η αγάπη, η φροντίδα και η προσοχή στη λεπτομέρεια, αποτυπώνεται σε κάθε μοναδικό κόσμημα PANDORA από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι το τέλος, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική με την εκπληκτική δεξιοτεχνία. Κάθε γυναίκα μπορεί να εκφράσει τη μοναδικότητα και το προσωπικό της στυλ, συνδυάζοντας με τον δικό της τρόπο τα εντυπωσιακά σύμβολα, βραχιόλια, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και κολιέ των συλλογών της PANDORA.

Ανακαλύψτε το τέλειο δώρο με τη βοήθεια του Gift Finder της PANDORA: http://www.pandora.net/en-au/gifts/giftfinder/by/sort-by/r. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.pandora.net και τη σελίδα PΑΝDORA Greece στο Facebook www.facebook.com/PandoraGreece ή για τις online αγορές σας το www.pandorashop.gr

