Τα στοιχεία της έρευνας που κατέθεσε η Alvarez & Marsal για τα οικονομικά αποτελέσματα της Folli Follie ήρθαν στη δημοσιότητα και προκαλούν αίσθηση.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο τονίζει πως κατά την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε για τις εταιρείες του ομίλου FFG, στην Ασία (APAC). Όπως έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία, η Alvarez & Marsal διεξήγαγε έρευνα για το Οικονομικό έτος 2017.

Η έκθεση της Α&Μ «Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017» αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2017, ενώ η εγκληματολογική (forensic) έκθεση αναμένεται να παραδοθεί προσεχώς.

Σημειώνεται ότι τα παραδοθέντα οικονομικά στοιχεία της Α&Μ δεν είναι οριστικά και αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο για τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου από υψηλού κύρους ελεγκτική εταιρεία, ο οποίος θα καταδείξει την πραγματική εικόνα του ομίλου της FFG για το οικονομικό έτος 2017.

Οι κυριότερες αλλαγές που επισήμανε η Α&Μ επί βασικών κονδυλίων της FFG sourcing σε Δολάρια ΗΠΑ είναι οι εξής:

Όπως βλέπετε οι αποκλίσεις στα νούμερα είναι τεράστιες!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την εταιρεία στην ανακοίνωσή της «προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά, εφόσον οριστικοποιηθούν από ορκωτό ελεγκτή, μεταβάλλουν σημαντικά την εικόνα του ομίλου σε σχέση με αυτά που παρουσιάστηκαν στις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το 2017 (26 Απριλίου 2018) για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου (16 Ιουλίου 2018).

Σύμφωνα με το πόρισμα της Alvarez & Marsal δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων ή άλλη κατάχρηση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού συζήτησε τα πιο πάνω αποτελέσματα, συμφώνησε ομόφωνα ότι βασικός στόχος παραμένει η βιώσιμη λειτουργία του ομίλου FFG και ήδη προς το σκοπό αυτό υλοποιούνται και υπάρχει πρόοδος στα κατωτέρω:

1. Αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του ομίλου σε χρηματοοικονομικό και λειτουργικό επίπεδο

2. Λειτουργική αναδιάρθρωση, εκλογίκευση σε όρους αποτελεσματικότητας και κόστους, και ενιαία λειτουργία του ομίλου

3. Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου με σκοπό την άμεση συλλογή της χρηματοοικονομικής πληροφορίας από όλες τις θυγατρικές

4. Χάραξη στρατηγικού οδικού χάρτη και εκπόνηση πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου προς αυτή την κατεύθυνση

5. Εγκαθίδρυση εταιρικής διακυβέρνησης με έμφαση στην ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου στη μητρική και στον όμιλο και ενίσχυση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, αποφασίστηκε ομόφωνα:

1. H αντικατάσταση Διοικητικών Συμβουλίων και διοικήσεων σε εταιρείες της Ασίας (APAC). Ήδη έχει αναλάβει την υποστήριξη της οικονομικής διεύθυνσης στα κεντρικά της Ασίας στο Χονγκ Κόνγκ έμπειρο στέλεχος που έχει διοριστεί Deloitte.

2. Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της FFG, πρόσληψη εντεταλμένου συμβούλου και οικονομικού διευθυντή με άμεση προτεραιότητα την αναδιάρθρωση του ομίλου.

3. Η διερεύνηση από κάθε πλευρά των διαπιστώσεων της Α&Μ σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που οδήγησαν στις αποκλίσεις των οικονομικών καταστάσεων 2017 των εταιρειών της Ασίας και του ομίλου και άσκηση όλων των ενδεδειγμένων δικαστικών μέσων κατά παντός υπευθύνου.