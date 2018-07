Επιπλέον, η Παπαστράτος βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης “Diamonds of the Greek Economy” ως «Επιχείρηση της χρονιάς» . Ο θεσμός αυτός στόχο έχει να αναδείξει τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Νέες διακρίσεις απέσπασε η Παπαστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντικών διοργανώσεων για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Το “Capital Link CSR Leadership Award” απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος διακρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς στα “Diamonds of the Greek Economy”

More in this category: