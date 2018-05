Τα βραβευμένα Βατράχια ήταν το πρώτο μυθιστόρημα του Δημήτρη Σίμου και εκείνο που εγκαινίασε τον Ιανουάριο την αστυνομική σειρά Σκοτεινά Νερά των νέων BELL Best Seller με ήρωα τον αστυνόμο Καπετάνο. Το βιβλίο αυτό αγαπήθηκε από αναγνώστες και κριτικούς, κατέκτησε τις λίστες των bestseller και ανέδειξε τον ταλαντούχο Δημήτρη ως έναν από τους κύριους εκφραστές του νέου μεσογειακού νουάρ, της νέας ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή ανοδική πορεία.

