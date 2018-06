Αρχικά, το Γούντμπερι φαντάζει ως το ιδανικό καταφύγιο. Οι κάτοικοι ανταλλάσσουν τις υπηρεσίες τους με τρόφιμα, έχουν μια στέγη πάνω απ' το κεφάλι τους και το προστατευτικό τείχος μεγαλώνει και ενισχύεται κάθε μέρα. Το καλύτερο είναι ότι ένας μυστηριώδης άντρας ονόματι Φίλιπ Μπλέικ, που έχει αυτοανακηρυχθεί ηγέτης της πόλης, φροντίζει να συμπεριφέρονται σωστά όλοι οι πολίτες. Όμως η Λίλι αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Γιατί ο Μπλέικ, που πρόσφατα άρχισε να αυτοαποκαλείται Κυβερνήτης, έχει ανησυχητικές αντιλήψεις περί νόμου και τάξης. Στη συναρπαστική συνέχεια του bestseller των New York Times "The Walking Dead: Η Άνοδος του Κυβερνήτη", ο δρόμος προς το Γούντμπερι σύντομα πρόκειται να γίνει δρόμος προς την κόλαση... (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

