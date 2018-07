Εκδήλωση για την ενεργοποίηση της πρώτης σύνδεσης οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber To The Home) θα πραγματοποιηθεί από τον Όμιλο ΟΤΕ αύριο, Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο (Ζαΐμη 13 και Μουσών), στις 11 το πρωί.

More in this category: