Η Cyta Hellas είναι πάροχος υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς και παρέχει υπηρεσίες κινητής ως φορέας εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (MVNO) μέσα από το δίκτυο της Vodafone Ελλάδας. Η CYTA Hellas διαθέτει περίπου 300.000 πελάτες στη σταθερή (μερίδιο αγοράς περίπου 8%) and περί τους 40,000 πελάτες στην κινητή, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δημόσια στοιχεία.

