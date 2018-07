Το μόνο σίγουρο είναι πως η κατάργηση των χρεώσεων roaming στην Ε.Ε. που βρίσκεται σε ισχύ από πέρσι, σε συνδυασμό με τη νέα επαναστατική υπηρεσία της COSMOTE, COSMOTE My Internet, άλλαξε ριζικά τις ταξιδιωτικές συνήθειες προσφέροντας έναν… «πονοκέφαλο» λιγότερο στον επισκέπτη και επιτρέποντάς του να μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο σαν να βρίσκεται στην Ελλάδα. Φθηνότερα, πιο άμεσα και χωρίς άγχος.

Πριν λοιπόν να έρθει το COSMOTE My Internet και κυρίως η κατάργηση των χρεώσεων roaming στην Ε.Ε., ο εκάστοτε ταξιδιώτης-συνδρομητής ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός με το κινητό του τηλέφωνο, ειδικά όσον αφορά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, η COSMOTE δημιούργησε τα πακέτα GIGA NOW, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση των συνδρομητών για περισσότερο mobile internet, με τον πιο οικονομικό τρόπο. Να σημειωθεί δε, ότι σε επίπεδο τετραετίας η μέση χρέωση ανά GB έχει μειωθεί σχεδόν στο 75% !

Η υπηρεσία COSMOTE My Internet είναι η μόνη που προσφέρει πραγματικό έλεγχο κόστους για τη χρήση των MB, ώστε οι συνδρομητές να μην χρεωθούν ούτε ευρώ παραπάνω, εφόσον δεν το επιλέξουν.

Πλέον, οι συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες, θα μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα για τα mobile data που καταναλώνουν, σαν να βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω SMS. Παράλληλα, μετά την κατανάλωση όλων των data, διακόπτεται η δυνατότητα πλοήγησης, για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο επιπρόσθετης χρέωσης. Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα GIGA NOW ή να πλοηγηθούν με χρέωση ανά MB.

Στο σημείο αυτό λοιπόν, έρχεται η COSMOTE, η οποία μέσω της δωρεάν υπηρεσίας COSMOTE My Internet , προσφέρει πρώτη τη δυνατότητα αποφυγής επιπλέον χρεώσεων από χρήση mobile data στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την άμεση και ασφαλή ανανέωση των MB με τα πακέτα GIGA NOW .

Το καινοτόμο COSMOTE My Internet

