Η Ηρώ Μέλλιου εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone Ελλάδας το 2016 ως επικεφαλής του τμήματος Centers of Expertise της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο διάστημα αυτό ηγήθηκε με επιτυχία του σχεδιασμού και της υλοποίησης πρωτοβουλιών που αφορούν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, καθώς και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν στην διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση.

