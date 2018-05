H Eurobank διοργανώνει, για τρίτη διαδοχική χρονιά, τον Περιφερειακό Διαγωνισμό FinTech “ Beyond Hackathon ”, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Eurobank στη Νέα Ιωνία.

More in this category: