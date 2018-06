Στελέχη της Bank of America-ML βρέθηκαν στην Αθήνα μετά τη συμφωνία του Eurogroup και πέρασαν από... κόσκινο τις ελληνικές τράπεζες. Σε έκθεσή της η τράπεζα δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αλλά έχει και πολλούς αστερίσκους, σημειώνοντας πως οι τράπεζες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους.

More in this category: