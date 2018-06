Σε αυτό το πλαίσιο τo Business Gala του Ecali Club, με τον συντονισμό της ατζέντας από το ThinkDigital Group, έδωσε την ευκαιρία τοποθετήσεων και διαλόγου σε σημαντικά στελέχη της ελληνικής αγοράς. Εξέχων ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο διεθνώς καταξιωμένος Καθηγητής Νίκολας Νεγρεπόντε , Πρόεδρος του Οργανισμού «One Laptop per Child» και Συνιδρυτής του φημισμένου «MIT Media Laboratory», ο οποίος μετέφερε την πολύτιμη εμπειρία του και την αντισυμβατική σκοπιά του στους συμμετέχοντες.

