Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του 100% της Banka NBG Albania Sh.A. («NBG Albania»), στην American Bank of Investments («ABI») μετά την λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων από i) την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας και ii) την Αρχή Ανταγωνισμού της Αλβανίας.

More in this category: