Η AEGEAN, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβε πρόσφατα, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα 100 υποτροφιών εκπαίδευσης υποψηφίων πιλότων για την απόκτηση του επαγγελματικού πτυχίου πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC). Το πρόγραμμα, η αξία του οποίου, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ , προσφέρει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της πλήρους εκπαίδευσης 100 πιλότων και απόκτησης των αναγκαίων προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος τους στο δυναμικό του Ομίλου AEGEAN, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ομίλου.

