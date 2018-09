Η Υπουργός τόσο στις επαφές της με τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού της Νότιας Κορέας, κ. Do Jong-hwan, και την Υπουργό Βετεράνων, κα Pi Woo-jin, όσο και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνο-κορεατικής φιλίας, κ. Hong Young-pyo, τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών και την αναγκαιότητα δρομολόγησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Σεούλ-Αθήνας. Αμφότεροι οι Υπουργοί και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την πρωτοβουλία της κας Κουντουρά.

