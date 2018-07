Παρά την απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ να απορρίψει την αίτηση εξαίρεσης από την επιβολή δασμών στα προϊόντα χάλυβα η οποία υποβλήθηκε από την Plains All American Pipeline LP, αναφορικά με την εισαγωγή σωλήνων χάλυβα υψηλής αντοχής από την Ελλάδα για τον αγωγό της Cactus II, η Σωληνουργεία Κορίνθου θα εκτελέσει την παράδοση των σωλήνων όπως έχει προγραμματιστεί, χωρίς καθυστέρηση ή δυσμενή οικονομική επίπτωση.

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Σωληνουργεία Κορίνθου Βιομηχανία Σωλήνων Α.Ε. ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα HFW 26”, ποσότητας 125.027 μετρικών τόνων, για τον αγωγό Cactus II στις Η.Π.Α., συνολικού μήκους περίπου 750 χλμ., που ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου από θυγατρική της Plains All American Pipeline LP.

