. Η ελληνική πολυεθνική λύγισε από τα δάνεια τη δεκαετία του 2000. Με αρωγό το καθεστώς των εύκολων πιστώσεων, η εταιρεία προχώρησε σε σειρά εξαγορών ανά τον κόσμο, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ευρώπη. Οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με δανεικά, επιβαρύνοντας υπερβολικά τους ισολογισμούς της εταιρείας. Ετσι, πέρασε στην ιστορία η εταιρεία που ίδρυσε ο αείμνηστος Αριστόβουλος Πετζετάκις, τον οποίο η βρετανική εφημερίδα Financial Times είχε χαρακτηρίσει «εφευρέτη πρώτης τάξεως», με βάση την πρωτοποριακή μέθοδο παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων, ενισχυμένων με σπειροειδές PVC.

