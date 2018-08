Με την αφορμή της έναρξης της νέας συνεργασίας, ο εμπορικός διευθυντής της Westnet, Γιώργος Δαβιώτης δήλωσε: "Υλοποιώντας το πλάνο ανάπτυξης της Westnet κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε ένα ακόμα βήμα, την είσοδό μας στην αγορά των λευκών συσκευών. Είναι σημαντικό ότι στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε αρωγό ένα σημαντικό και αναγνωρίσιμο brand, αυτό της Sharp. Το brand name της Sharp είναι ταυτόσημο παγκοσμίως με την ποιότητα και την τεχνολογική εξέλιξη και είμαστε σίγουροι πως οι Έλληνες καταναλωτές θα εκτιμήσουν ιδιαιτέρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την αξιοπιστία και φυσικά τον κορυφαίο σχεδιασμό των προϊόντων της".

Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας, διευρύνεται σημαντικά το εύρος του χαρτοφυλακίου της Westnet με λευκές συσκευές κορυφαίου σχεδιασμού και υψηλής ποιότητας κατασκευής, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα μίας από τις ηγέτιδες δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά. Τα προϊόντα της Shapr φιλοδοξούν να κάνουν πράξη τη δέσμευση της εταιρίας να εξυπηρετεί τις ανάγκες του καταναλωτή "For Life”, διευκολύνοντας την καθημερινή ζωή των χρηστών για μια ολόκληρη ζωή.

