Ενημέρωσε στη συνέχεια τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών Visegrad-4 plus Balkan-4 plus για τα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στα οποία εμπλέκεται η χώρα και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών, με μεγάλη εμπειρία στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ειδικότερα, στη σταδιακή ολοκλήρωση του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), στον Αγωγό East Med, στην αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, στην επικείμενη κατασκευή του πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης και τέλος, στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Τους κεντρικούς άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης σε κύκλο εργασιών για την ενέργεια, ο οποίος διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών "Visegrad-4 plus Balkan-4 plus". Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, την περασμένη Παρασκευή στο Σούνιο.

