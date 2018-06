Σύμβαση με την Talasol Solar SLU, θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., υπέγραψε η θυγατρική της Μυτιληναίος, ΜΕΤΚΑ EGN, για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας («έργο Talasol»).

More in this category: