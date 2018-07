Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν η Εκκλησία της Ελλάδος και οι εταιρείες METRO - CASH & CARRY – MY MARKET, CRETA FARM ΑΒΕΕ , Super Markets "Γαλαξίας", Elite - Πατραϊκή Χαρτοποιία AE, ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ - Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΦΙΝΟ - ΑΦΟΙ ΧΑΪΝΑ ΕΕ, GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑΕ / PET CITY AEBE, MULTY FOAM ΑΒΕΕ , Super Markets "Κρητικός", PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Milkplan - Farming Technologies, ΜΥΡΤΙΑ - Πρότυπος Οικισμός για την ώριμη ηλικία και M. J. Maillis Group.

More in this category: