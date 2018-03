Παρά την κρίση που έπληξε τη ζήτηση σε όλους τους τομείς τα δειλά σημάδια ανάκαμψης οδηγούν τους μεγάλους του εμπορίου να τοποθετούνται σε νέα σημεία ώστε να κερδίσουν μερίδια την ώρα της στροφής προς τα πάνω. Έτσι και ο κλάδος του DIY (do it yourself - «φτιάξε το μόνος σου» γνωρίζει μια νέα φάση έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των κυρίαρχων παικτών. Πιο συγκεκριμένα οι αλυσίδες, Praktiker και Leroy Merlin, τοποθετούνται σε νέα σημεία ενώ και η ΙΚΕΑ από κοντά εντείνει τις προωθητικές της στρατηγικές με νέο στόχο την αγορά HORECA, που λόγω τουρισμού πάει ανοδικά. Είναι ενδεικτικό ότι στη τελευταία HORECA το περίπτερο της ΙΚΕΑ ήταν εκτεταμένο με αναφορά στη μικρή και μεγάλη κλίμακα των ξενοδοχείων.

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι εταιρίες Praktiker, Leroy μαζί με την ΙΚΕΑ (η οποία δεν κατατάσσεται όμως στις αμιγώς Do It Yourself εταιρείες) πριν την κρίση είχαν δίκτυο από 23 καταστήματα και συνολικά έσοδα της τάξης των 600 εκατ. ευρώ. Πλέον μπορεί ο τζίρος να έπεσε αλλά τα σημεία αναβαίνουν, την ώρα που στον όλο κλάδο υπάρχουν και πολλές μικρές επιχειρήσεις που πριν τα μνημόνια αντιπροσώπευαν μια πίτα γύρω στα 4,5 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Στο φόντο αυτό ειδικά μεταξύ Praktiker και Leroy καταγράφεται ένας αγώνας δρόμου για το πλασάρισμα σε καλά σημεία των αστικών κέντρων, αλλά κι εμπλουτισμό της γκάμας προϊόντων που προσφέρουν. Ήδη το Leroy προχωρά στο άνοιγμα του πρώτου down town καταστήματος στη Β. Σοφίας έναντι Μεγάρου Μουσικής σε μια προσπάθεια να απλώσει δίκτυα στο ευρύτερο κέντρο, τάση που είναι κυρίαρχη σε όλη την οργανωμένη λιανική. Η ανταπάντηση έρχεται από την Praktiker Hellas που επεκτείνεται στρατηγικά στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στην Ανθούσα, και προχωρά σε μία επένδυση €4 εκ. με τη δημιουργία ‘διπλού’ καταστήματος συνολικών χώρων πώλησης 10.500τμ. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνει το δίκτυο καταστημάτων της, το οποίο πλέον θα αριθμεί 16 καταστήματα πανελλαδικά, και ταυτόχρονα εξελίσσει το τμήμα Β2Β της δημιουργώντας το πρώτο B2B Center της στην Ελλάδα. Κύριος στόχος κι εδώ η αγορά των επαγγελματιών που φαίνεται ότι δείχνει ανοδικά σημάδια. Η δημιουργία του πρώτου B2B Center του δικτύου, μάλιστα, έρχεται ως συνέχεια της ευρύτερης B2B στρατηγικής ανάπτυξης της Praktiker. Μέσα από έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκθεσης 2.000 τμ., το B2B Center στόχο έχει να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών παρέχοντάς τους εξειδικευμένες λύσεις και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, συνδυάζοντας διακοσμητική και αρχιτεκτονική μελέτη, με την υψηλή τεχνογνωσία και υπογραφή της ομάδας Β2Β Praktiker, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους.

Σημειώνεται ότι εδώ και 25 χρόνια έχει αθροιστικές επενδύσεις της τάξης των 90 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις κατευθύνονται στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της αλυσίδας και στην ανακαίνιση των καταστημάτων της, στη βάση ενός νέου μοντέρνου concept, αρχής γενομένης από το κατάστημα-ναυαρχίδα της Praktiker στην οδό Πειραιώς, στον Ταύρο. Για το σύνολο των 25 χρόνων η Praktiker Hellas σημειώνει κύκλο εργασιών ύψους €4,2 δις.

Γιώργος Αλεξάκης