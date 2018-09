Ανοδικό ρυθμό ανάπτυξης αναμένει για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια η eBay Inc, παγκόσμιος ηγέτης στο ecommerce. Όπως τονίζεται, με 6,3 εκατομμύρια χρήστες στο διαδίκτυο στην Ελλάδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει σημαντική αύξηση ήδη από το 2012 και καθώς η αγορά ωριμάζει αναμένεται η αύξηση να συνεχίσει τόσο το 2018 όσο και τα επόμενα χρόνια. Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται στα 4,5 - 5 δισ. ευρώ, ενώ το 31% των Ελλήνων καταναλωτών το 2017 πραγματοποίησε μία από τις δύο αγορές του μέσω διαδικτύου.

