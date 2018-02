Τρία βραβεία απέσπασαν το Wyndham Grand Athens και η Zeus International, που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο, στα Greek Hospitality Awards που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Ειδικότερα, το Wyndham Grand Athens απέσπασε Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Greek New City Hotel και Αργυρό βραβείο στην κατηγορία Best Greek Business CityHotel, ενώ η Zeus International απέσπασε το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Greek Hotel ManagementStrategy, για την επιτυχή συνεργασία της με την WyndhamHotel Group, την μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στον κόσμο.Τα βραβεία παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου της Zeus International κος Γιώργος Μαργαρίτης.

Ο γενικός διευθυντής του Ομίλου της Zeus International, Γιώργος Μαργαρίτης, δήλωσε σχετικά: «H μακροχρόνια εμπειρία της διοίκησης της Zeus International στην ανάπτυξη και διαχείριση αντίστοιχων ξενοδοχειακών έργων τα τελευταία 15 χρόνια, σε όλη την Ευρώπη, εξασφάλισε τόσο την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος όσο και την επιτυχή λειτουργία του ξενοδοχείου, το οποίο κέρδισε από την πρώτη χρονιά του, την εμπιστοσύνη του κοινού. Με παρακαταθήκη αυτή την εμπιστοσύνη τα συγκεκριμένα βραβεία αποτελούν για εμάς κίνητρο, δεν εφησυχάζουμε αλλά συνεχίζουμε με δυναμικό ρυθμό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου».

Στα Greek Hospitality Awards επιβραβεύεται η αριστεία στο χώρο των ελληνικών ξενοδοχείων και του τουρισμού γενικότερα, μέσα από αξιοκρατική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από εξέχουσες προσωπικότητες και το κοινό, με ποσοστιαία στάθμιση ψήφων 60/40.

Tα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της ΔΕΘ Helexpo, της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Το Wyndham Grand Athens έχει καθιερωθεί στον ξενοδοχειακό χάρτη της Αθήνας προσφέροντας μοναδική προσβασιμότητα, εκπληκτική 360° θέα, ευρύχωρα δωμάτια για τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη, ενώ το rooftop restaurant Above διαθέτει ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά και διεθνή μενού της πόλης και την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης.

Παράλληλα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τουρισμό τόσο της Αττικής, όσο και ολόκληρης της χώρας, ενώ αποσκοπεί στο να συμβάλει στην καθιέρωση της Αθήνας ως προτεινόμενου προορισμού για κάθε εποχή του χρόνου είτε πρόκειται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για λόγους αναψυχής.

Η Zeus International παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία και την Ιταλία, όπου έχει αναλάβει την λειτουργία ξενοδοχείων, κάποια εκ των οποίων είναι σε συνεργασία με τη Wyndham HotelGroup, της οποίας είναι στρατηγικός εταίρος στα Βαλκάνια.