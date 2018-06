Σειρά επενδύσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου με αιχμή τόσο την εμβληματική Costa Navarino, όσο και το Hilton, όπου συμμετέχει στο νέο σχήμα που έχει αναλάβει το ξενοδοχείο.

Πιο συγκεκριμένα στο η Ιονική Ξενοδοχειακή στο επόμενο διάστημα θα τρέξει το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών του ξενοδοχείου - σφραγίδα της Αθήνας με στόχο την προσφορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Ουσιαστικά θα αποτελέσει μια από τις ναυαρχίδες του Αθηναϊκού τουρισμού με κορυφαίες ποιότητας ξενοδοχειακές υπηρεσίες, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, διεθνή brands στον χώρο της γαστρονομίας, members club και θεματικούς εμπορικούς χώρους.

Νέες υποδομές στην Costa Navarino

Την ίδια ώρα η επόμενη φάση ανάπτυξης της Costa Navarino είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτήν την περίοδο κατασκευάζεται το νέο υπόσκαφο clubhouse του γηπέδου The Bay Course, με στόχο να λειτουργήσει την ερχόμενη άνοιξη. Η νέα προσθήκη στις υποδομές γκολφ της Costa Navarino θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία των επισκεπτών και τη θέση της Costa Navarino ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς γκολφ της Ευρώπης.

Το βραβευμένο γήπεδο The Bay Course ξεχωρίζει για τη μοναδική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και για το φυσικό τοπίο, με αιωνόβια ελαιόδεντρα. Το νέο Clubhouse δένει αρμονικά με τη φύση και ενισχύει την εμπειρία του παιχνιδιού με το μοναδικό του σχεδιασμό, αποτελώντας ένα από τα πρώτα υπόσκαφα clubhouse που βρίσκονται σε γήπεδα γκολφ ανά τον κόσμο. Ο σχεδιασμός του θα αποπνέει ηρεμία και απλότητα και θα αποκαλύπτει σταδιακά στον επισκέπτη τη μαγευτική θέα που θα αντικρίσει μόλις περάσει την είσοδο του κτιρίου.

To clubhouse έκτασης 2.000τ.μ. έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο AETER Architects και την επιμέλεια του εσωτερικού σχεδιασμού έχει αναλάβει το γραφείο MKV Design. Βρίσκεται σε ένα ιδανικό σημείο του Navarino Bay, της δεύτερης περιοχής της Costa Navarino, που εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέα προς το γήπεδο και τον κόλπο του Ναβαρίνου.

Αειφόρος ανάπτυξη

Σύμφωνα με το μοντέλο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της Costa Navarino, στο σχεδιασμό του clubhouse εφαρμόστηκαν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, βελτιστοποιώντας το ενεργειακό του αποτύπωμα. Παράλληλα με τη χρήση των κατάλληλων συστημάτων και υλικών, περισσότερα από 27.500 φυτά και δέντρα θα φυτευτούν στον περιβάλλοντα χώρο και στις πράσινες στέγες του κτιρίου.

Το νέο clubhouse θα διαθέτει εστιατόριο και μπαρ όπου γκολφέρ και επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν το τοπίο και τη θέα, μετά από το παιχνίδι και την εξάσκηση στο γήπεδο.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, δήλωσε για το νέο έργο: «Το υπόσκαφο clubhouse του γηπέδου Bay Course υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Ο μοναδικός σχεδιασμός του κτιρίου και οι εγκαταστάσεις αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία γκολφ που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της συνολικής μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε πως αυτό το έργο είναι πραγματικά κάτι το ξεχωριστό και θα συμβάλει θετικά στην καθιέρωση του προορισμού ανάμεσα στους καλύτερους παγκοσμίως».

Γκολφ στην Costa Navarino

Στην Costa Navarino βρίσκονται δύο signature γήπεδα γκολφ 18 οπών. Το γήπεδο The Dunes Course λειτουργεί από το 2010. Έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard Langer, πρώην πρωταθλητή US Masters και αρχηγό της Ευρωπαϊκής ομάδας στο Ryder Cup, σε συνεργασία με την European Golf Design. Από τον Οκτώβριο του 2011 λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course, το οποίο έχει σχεδιάσει ο Robert Trent Jones Jr., ενώ και στα δύο γήπεδα συμβουλευτικό ρόλο έχει η Troon Golf, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης και συμβουλευτικής πολυτελών γηπέδων γκολφ. Kαι στα 2 γήπεδα έχουν εφαρμοστεί αυστηροί κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης γηπέδων γκολφ, μέσω πρακτικών φιλικών προς το πλούσιο φυσικό περιβάλλον.

Η Navarino Golf Academy που λειτουργεί στην Costa Navarino, στηρίζει με υποτροφίες γκολφ, παιδιά & νέους που ζουν στην περιοχή, με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πρωταθλητών γκολφ από τη Μεσσηνία που θα αναδείξει την περιοχή στο νέο προορισμό γκολφ της Μεσογείου. Η δημιουργία αυτής της νέας γενιάς, θα συμβάλλει παράλληλα με τις υψηλού επιπέδου υποδομές που έχουν δημιουργηθεί και αναπτύσσονται στην περιοχή, στην ανάδειξη της Μεσσηνίας ανάμεσα στους παγκόσμιους προορισμούς γκολφ. Η ακαδημία μετρά ήδη πολλές επιτυχίες. Για 3η συνεχή χρονιά η ομάδα ήρθε πρώτη στο 5ο Πρωτάθλημα Γκολφ Νέων Interclub, συμμετείχε σε πέντε τουρνουά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και σε τρία τουρνουά του εξωτερικού, ενώ μέλη της προκρίθηκαν σε τέσσερις εθνικές ομάδες ανδρών και νέων.

Το επενδυτικό σχέδιο

Παράλληλα το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο νέων ξενοδοχείων πέντε αστέρων στις περιοχές Navarino Bay και Navarino Waterfront, καθώς και δύο γηπέδων γκολφ 18 οπών στο Navarino Hills, ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων

Επιπλέον τρέχει η δημιουργία πολυτελών κατοικιών, των Navarino Residences, εκ των οποίων το 40% έχει ήδη πωληθεί. Αναλυτικότερα, η ΤΕΜΕΣ υλοποιεί ήδη που ξεχωρίζει λόγω της τοποθεσίας του, προσφέροντας μοναδική θέα προς την Πύλο, τον κόλπο του Ναβαρίνου και το νησάκι Σφακτηρία. Πρόκειται για πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες αναπτύσσονται στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, σε μία από τις ομορφότερες παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Μεσογείου. Το μέγεθος των κατοικιών κυμαίνεται από 400 έως 1.400 τ.μ., σε οικόπεδα 1.500 έως 3.000 τ.μ. Απέχοντας λίγα μόλις μέτρα από την παραλία, οι τοποθετημένες αμφιθεατρικά στους λόφους του Navarino Dunes κατοικίες εγγυώνται ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα από το επίπεδο της πισίνας για πάντα. Οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με άμεση και προνομιακή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του resort. Στον σχεδιασμό των κατοικιών συμμετέχουν Έλληνες αρχιτέκτονες με σημαντική διεθνή παρουσία. Τα Νavarino Residences έχουν λάβει ήδη δύο διεθνείς διακρίσεις, ενώ μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί 40 περίπου κατοικίες, εκ των οποίων το 40% έχει ήδη πωληθεί.

Γιώργος Αλεξάκης