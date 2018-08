To Airbnb, το φρενάρισμα της ανόδου του ρωσικού τουρισμού, η επανάκαμψη της Τουρκίας με «κτυπημένες» τιμές, η παρατεταμένη καλοκαιρία στο Βορρά δεν έφερε τα αναμενόμενα επίπεδα πωλήσεων και ανάγκασε πολλούς στην καταφυγή των προσφορών, ειδικά όσους έχουν επιτακτική την ανάγκη για κάλυψη υποχρεώσεων, κύρια δανειακών.

More in this category: