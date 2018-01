"Η ελάφρυνση χρέους είναι αναγκαία για την βιώσιμη ανάπτυξη", σημείωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Η κα. Λαγκάρντ τόνισε ακόμα πως συμφώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εργαστούν από κοινού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διασφαλιστεί η ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση χαιρετίστηκε η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ενώ για την ελάφρυνση χρέους τονίστηκε ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του προγράμματος.

I met with Greek PM Tsipras @tsipras_eu and congratulated him on progress in #Greece’s economic reforms. We agreed to work together toward the shared goals of completing reforms and securing debt relief from Greece’s European partners, which are essential for sustainable growth. pic.twitter.com/LLK8hGCXpB