«Ενημερώθηκα ότι το EWG επιβεβαίωσε πως όλα τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος ολοκληρώθηκαν.

» Η πλήρης εφαρμογή των προαπαιτούμενων επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στο πρόγραμμα και στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

» Ο ESM αναμένεται να εγκρίνει την εκταμίευση της τέταρτης δόσης μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα εθνικά κοινοβούλια.

» Αυτό θα οδηγήσει στην εκταμίευση της πρώτης υποδόσης των 5,7 δισ. ευρώ στο δεύτερο μισό του Μαρτίου.

» Έχουμε προχωρήσει στο τελικό στάδιο του ελληνικού προγράμματος. Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η τεχνικές εργασίες για πιθανά νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.

» Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει την επιστροφή της στις αγορές και η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, εξαιρετικά σημαντική για το πλαίσιο μετά το τέλος του προγράμματος.

» Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα ισότιμο επίπεδο με τους άλλους ευρωπαίους εταίρους της και να αφήσει πίσω της τις ημέρες της κρίσης».

